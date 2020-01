Haftar ha bloccato le esportazioni di petrolio dalla Libia (Di sabato 18 gennaio 2020) Può destare indubbiamente sorpresa la scelta da parte di Haftar di chiudere i porti petroliferi della Libia, ma fino ad un certo punto. Questa guerra, iniziata con un’operazione di “no fly zone” voluta principalmente dalla Francia di Sarkozy e dal Regno Unito nel 2011, ha avuto come principale protagonista proprio il petrolio libico. Non era così remota dunque l’ipotesi che l’oro nero potesse tornare al centro dell’attenzione mediatica alla vigilia di una delicata conferenza, quale quella di Berlino, in cui si discuterà del futuro del paese nordafricano. La decisione di Khalifa Haftar La svolta è arrivata nella serata di venerdì. Alla tv libica Al Hadath, il portavoce del generale Haftar, Ahmed Al Mismari, ha annunciato la chiusura dei principali porti petroliferi della Libia. Una scelta, ha specificato lo stesso Al Mismari, “voluta dal ... Leggi la notizia su it.insideover

