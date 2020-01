Ha ragione Beppe Sala, multiamo chi fuma all’aperto, liberiamoci dalla schiavitù dei tossici (Telese) (Di sabato 18 gennaio 2020) Ha ragione Beppe Sala, multiamo chi fuma all’aperto, liberiamoci dalla schiavitù dei tossici (di Luca Telese) Confesso: io quando mi becco una nuvola di fumo soffiata in faccia vorrei strangolare o uccidere. Non sono buono, non sono tollerante. E se vedo che accade ad un bambino potrei alzare le mani. Quando scendo da un autobus pieno, o da un treno dopo quattro ore di viaggio, quando incappo in uno di questi tossici che corre ad accendere la sigaretta e non pensa nemmeno che ti sta soffocando impazzisco: so che non è bello, so che non è razionale, ma qualcosa più forte di me mi prende le budella e mi attanaglia il collo. Mi sembra di finire in asfissia, e devo faticare molto per comprimere questo impulso violento. Potete quindi immaginare la mia gioia quando ho letto questa dichiarazione-annuncio del sindaco di Milano Beppe Sala: “Presto vieteremo di fumare alle fermate degli ... Leggi la notizia su tpi

