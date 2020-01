Guida Tv domenica 19 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Guida Tv domenica 19 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Chi m’ha visto (Film) Rai 2 ore 21:05 Che Tempo che Fa (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:25 Amore Criminale (qui le anticipazioni) Canale 5 ore 21:15 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:30 Hachiko – Il tuo migliore amico Italia 1 ore 21:10 Transformers: L’ultimo cavaliere 1a Tv free La7 ore 21:15 Non è l’Arena Tv8 ore 21:30 Bruno Barbieri 4 Hotel – Puglia/Trentino Nove ore 21:30 Deal with it 1a tv (qui le anticipazioni) La Serie A di domenica 19 gennaio (qui il programma) Serie e Film in Tv domenica 12 gennaio – I Consigli Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:10 The Closer 5×11-12 Italia 2 ore 21:30 The Big Bang Theory 6×05/09 Giallo ore 21:00 Profiling Tv2000 ore 21:05 Jane Eyre miniserie Le Serie Tv sui Canali ... Leggi la notizia su dituttounpop

Angy051200 : RT @VolleyLube: Domenica (ore 18, diretta Rai Sport) si torna in campo in SuperLega, prima trasferta del 2020 a Cisterna di Latina per cerc… - ETROFACCOR : RT @ParcoBeigua: Quando la Guida del #Beigua è anche esperto zoologo, l'escursione si trasforma in una vera e propria indagine nella natura… - VolleyLube : Domenica (ore 18, diretta Rai Sport) si torna in campo in SuperLega, prima trasferta del 2020 a Cisterna di Latina… -