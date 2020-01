Grecia, la strategia Usa per investimenti nel settore energetico: passare dal turismo per accedere alle privatizzazioni nel green (Di sabato 18 gennaio 2020) L’energia verde in tandem con il gas: così gli Usa sviluppano la propria strategia nell’Egeo dopo le firme per il gasdotto Eastmed che, di fatto, rivoluzionerà l’approvvigionamento energetico per l’Europa e gli equilibri, di alleanze e accordi, per l’intera area mediterranea. Per questa ragione Washington, dopo aver instaurato una partnership di carattere militare con la Grecia, grazie all’accordo siglato dal Segretario di Stato, Mike Pompeo, e dal premier, Kyriakos Mitsotakis, per l’uso di quattro basi su suolo ellenico, ora punta forte sul green e sulle privatizzazioni. Due fondi di private equity statunitensi vogliono investire nel mercato del turismo greco, con oltre 1 miliardo di dollari di capitale. Ma sarà solo l’anticamera per l’interesse americano nel settore energetico, con la possibile privatizzazione delle società greche ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

