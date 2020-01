Grande Fratello Vip, rissa tra Fernanda Lessa e Antonella Elia: “Non sai un ca***, vai a cag***”. “Con questa finisce male” (Di sabato 18 gennaio 2020) rissa verbale tra Fernanda Lessa e Antonella Elia dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando la ex modella brasiliana ha detto “lesbica” all’attrice Lucia Nunez. E mentre l’attrice ha poi preso per buona la spiegazione della Lessa, così non è stato per quanto riguarda Antonella Elia: “Sono schifata dall’ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore. Non si sa comportare in mezzo agli altri. Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo sessuale”, ha detto la Elia. La ex modella ha affermato di aver avuto lei stessa una relazione con una donna: “Lesbica lo sono stata anche io, ho avuto delle donne.” La cosa è continuata una volta che Alfonso Signorini ha fatto credere alle due di aver interrotto il collegamento con lo studio che invece è rimasto aperto. Dopo aver sentito la Elia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

