Grande Fratello Vip gli eliminati della puntata di venerdì 17 gennaio, due escono dalla casa (Video) (Di sabato 18 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 puntata del 17 gennaio, due concorrenti lasciano la casa: Elisa perde al televoto settimanale e Sergio ottusangolo esce dopo un rapido televoto (Video) Colpo di scena al Grande Fratello Vip 4 sono due i concorrenti che hanno lasciato la casa di Cinecittà nella puntata di venerdì 17 gennaio: Elisa e Sergio (l’ex gieffino della prima edizione) lasciano la casa. Elisa non ha superato il televoto della settimana contro Andrea Montovoli e quindi lascia la casa, ecco il momento in cui le viene comunicato che è l’eliminata della settimana:  Elisa fa poi il suo ingresso in studio e commenta la sua avventura con Alfonso Signorini:  Arriva a sorpresa un televoto tra i tre ex GF, chi vuoi salvare tra Pasquale, Patrick e Sergio?  e a lasciare la casa è Sergio, indimenticabile Ottusangolo della prima stagione:  Il day time del Grande Fratello Vip, orari e ... Leggi la notizia su dituttounpop

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Nella Casa del #GFVIP bisogna sempre fare i conti con i propri errori... e questa sera è già tempo di bilanci! Tu… - GrandeFratello : Un Grande Fratello da 'Mummia' per Aristide? Non si direbbe... guardate un po' qui... ?? #GFVIP -