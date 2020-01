Grande Fratello VIP, Andrea Montovoli vs Ivan Gonzáles e Andrea Denver “non avete le palle” (Di sabato 18 gennaio 2020) È lotta al Grande Fratello Vip tra Andrea Montovoli, Ivan Gonzáles e Andrea Denver. L’attore italiano si è scagliato in questi giorni contro i due modelli a causa della nomination di questa settimana. I due, colpevoli di non aver confessato l’avvenuta nomination, sono stati accusati di: “non avere le palle“. Ecco le dichiarazioni di Andrea Montovoli: Denver e Ivan sono dei vigliacchi. Andrea non mi ha spiegato perché mi ha nominato. Mi ha tristezza che non avete le palle per tirarlo fuori. Vi state arrampicando sugli specchi Ivan, toccato nel profondo nella sua virilità ha dichiarato: Io le palle le ho belle grosse! Lui è un po’ geloso. Ho detto così perché non capisco perché ci sono così tanti sguardi brutti da parte sua nei miei confronti. L’attore italiano ha rincarato la dose così: I miei genitori mi hanno insegnato ad avere ... Leggi la notizia su trendit

