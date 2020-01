Grande Fratello Vip 2020, Quarta puntata: Pago Piange Davanti a Miriana Trevisan! (Di sabato 18 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Quarta puntata: i primi litigi per le nomination e Adriana Volpe affronta l’argomento Giancarlo Magalli. In casa entrano Miriana Trevisan, ex di Pago, e Vittorio Cecchi Gori, ex di Rita Rusic. Ancora altre polemiche e due nuove eliminazioni. Ecco che cosa è successo! Grande Fratello Vip 2020, Quarta puntata: Adriana Volpe si apre al confronto con Giancarlo Magalli e in casa arrivano Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori La Quarta puntata del Grande Fratello Vip inizia subito con le prime polemiche avvenute tra le donne dopo le prime nomination palesi durante la puntata precedente. Pare proprio che tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non possa mai scorrere buon sangue, ma chissà! Adriana Volpe affronta poi un argomento molto delicato che riguarda il suo attuale rapporto con il collega Giancarlo Magalli. Già nel corso della settimana, la Volpe aveva avuto modo ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

