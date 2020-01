Grande Fratello VIP 2020, Licia Nunez ancora contro Imma Battaglia dopo le accuse a Domenica Live (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel quarto appuntamento con il Grande Fratello VIP, Licia Nunez ha dovuto fronteggiare nuovamente una situazione spiacevole, vicina a quella che una settimana fa l'aveva portata ad un confronto diretto con la sua ex fidanzata Imma Battaglia ora attuale moglie di Eva Grimaldi. Per l'attrice non sono state spese belle parole da parte della donna che, ospite di Domenica Live, non ha preso mezze misure nel dire che lei si sta facendo pubblicità parlando spesso e volentieri della passata relazione durata 7 anni.Licia smentisce Imma, non vuole minimamente sentir parlare di pubblicità 'dannosa' e afferma invece di esser stata rispettosa e corretta ma non è finita qui, a quanto pare i conti si risolveranno fuori dalle mura della casa: Quando uscirò di qui, il più tardi possibile perché me la voglio godere, potrò controbattere su tutto e con i fatti. Appoggiata da Barbara Alberti ed Antonella ... Leggi la notizia su blogo

Grande Fratello Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Grande Fratello