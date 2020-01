Gran Bretagna, Greenpeace e Extinction Rebellion finiscono nella lista dell’anti-terrorismo (con i neonazisti) (Di sabato 18 gennaio 2020) Greenpeace ed Extinction Rebellion sono stati inseriti in un documento anti-terrorismo che è stato distribuito a margine di un progetto di formazione per contrastare i gruppi estremisti, come i gruppi neonazisti e i gruppi di suprematisti bianchi. A rivelarlo è il Guardian che ha pubblicato un documento in cui vengono elencati tutti i gruppi ritenuti ad alto potenziale terroristico. La brochure fa parte del progetto Prevent, il programma anti-radicalizzazione del Regno Unito realizzato per contrastare organizzazioni che potrebbero commettere atti terroristici, ma è stata anche inviata a scuole di medicina e agli insegnanti. Il capo del comando dell’anti-terrorismo SO15, Dean Haydon, in una nota chiarificatrice, ha spiegato che questo tipo di documentazione è stata prodotta per «aiutare gli ufficiali e altri colleghi a prendere decisioni informate, inclusa la messa in ... Leggi la notizia su open.online

