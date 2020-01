Google e la società madre Alphabet valgono ben 1000 miliardi di dollari (Di sabato 18 gennaio 2020) La compagnia madre di Google, Alphabet (nota anche come $GOOG), ha raggiunto un nuovo traguardo di ricchezza che solo altre tre compagnie americane avevano superato. Si tratta infatti della quarta società americana finora ad aver raggiunto una quotazione in borsa di un biliardo di dollari, ovvero mille miliardi.Fino ad oggi, le compagnie che avevano raggiunto questo obiettivo sono state Apple, la prima a potersene vantare nel 2018, seguita nello stesso anno da Amazon e nel 2019 da Microsoft. Stando ad alcuni pronostici, la prossima compagnia che dovrebbe superare il biliardo di dollari sarà Facebook, anche se attualmente è ancora ben lontana dall'obiettivo, trovandosi con una quotazione di mercato di 620 miliardi.Ironicamente, nonostante questi valori sembrino assurdamente alti, non sono nulla a confronto della compagnia araba Saudi Aramco, la società petrolifera dell'Arabia Saudita la ... Leggi la notizia su eurogamer

Alpenrosegress : RT @aostasera: Zaino in spalla a tracciare i sentieri di Valle d’Aosta e Piemonte con #Google - infoiteconomia : Google, boom a Wall Street: è tra le prime quattro società Usa - BlogNews_it : Alphabet, la holding che controlla Google, è diventata la quarta società statunitense a raggiungere mille miliardi… -