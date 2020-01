Gli auguri di Barack Obama alla moglie Michelle per i suoi 56 anni: “In ogni scena sei la mia stella” (Di sabato 18 gennaio 2020) Michelle Obama il 17 gennaio ha compiuto 56 anni. Gli auguri più speciali sono arrivati dal marito Barack che sul suo profilo Twitter e Instagram ha pubblicato delle foto con la moglie mentre ridono e si abbracciano. Gli scatti, in bianco e nero, sono stati accompagnati da parole di romanticismo: “In ogni scena sei la mia stella. Tanti auguri, baby!“. La coppia sembra felice e complice: sorrisi che smentiscono del tutto le voci dello scorso agosto secondo cui l’ex coppia presidenziale sarebbe in crisi. Non solo: secondo quanto riportava il tabloid americano Globe gli Obama avrebbero già firmato le carte del divorzio. In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj — Barack Obama (@BarackObama) 17 gennaio 2020 Non sono le prime foto romantiche che l’ex presidente pubblica sui suoi canali social: già lo scorso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

