Giulia De Lellis senza fiato | Fuga dall’Italia senza Andrea Iannone (Di sabato 18 gennaio 2020) Giulia De Lellis senza fiato. Nuovo viaggio per l’influencer in Fuga dall’Italia ma senza Andrea Iannone? Sono giorni frenetici per Giulia De Lellis che in questi giorni è davvero impegnata su più fronti lavorativi. L’influencer ha deciso di lasciare Verona per trasferirsi in Svizzera insieme al compagno Andrea Iannone, base operativa dalla quale si muove … L'articolo Giulia De Lellis senza fiato Fuga dall’Italia senza Andrea Iannone proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - rebii_romagnesi : RT @Una_Gioia_Mai: Non so se ho più bisogno di Michela Murgia che con la sua recensione annienta Giulia De Lellis e il suo libro o di Virgi… - annagerem : ma che mi succede mi sono messa a piangere riguardando la scelta di andrea damante e giulia de lellis ma raga oh -