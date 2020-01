Giornata di Dante, il 25 marzo si celebra il sommo poeta (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche Dante Alighieri avrà una Giornata a lui dedicata. Effettivamente sorge spontanea la domanda: come mai finora il sommo poeta non era mai stato celebrato con una Giornata dedicata esclusivamente a lui? In Italia dal 25 marzo 2020 ogni anno si celebrerà la Giornata di Dante. Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha proposto al Consiglio dei Ministri la Giornata di Dante. Perché il paese che ha dato i natali a uno dei poeti più famosi di tutto il mondo non poteva non avere un giorno dedicato alla sua figura e alla sua poetica. Anzi, ci chiediamo come nessun ci abbia mai pensato prima. In risposta, il Consiglio dei Ministri ha approvato la direttiva che di fatto istituisce per il 25 marzo di ogni anno la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. Quello che è già stato ribattezzato il Dantedì e che in diversi atti parlamentari era ... Leggi la notizia su bigodino

