Gigante Sestriere 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 18 gennaio 2020) Scatta ufficialmente il fine settimana del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista piemontese si parte con un Gigante che, nella speranza di tutti, potrebbe vedere le italiane grandi protagoniste davanti al pubblico amico. Si inizierà alle ore 11.00 con la prima manche, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 14.05. Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia affilano le armi per centrare un altro ottimo risultato in questa stagione che ha già visto in diverse occasioni primeggiare le nostre portacolori. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO Sestriere ... Leggi la notizia su oasport

