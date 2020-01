GF Vip, Zequila e Fernana Lessa deridono Patrick | Web furioso (Di sabato 18 gennaio 2020) Antonio Zequila e Fernanda Lessa, al Gf Vip 2020, prendono in giro Patrick Ray Pugliese per il fisico: il popolo del web s’infuria. Patrick Ray Pugliese è uno degli ex gieffini che Alfonso Signorini ha voluto all’interno della casa del Gf Vip 2020 per celebrare il reality show che ha debuttato sulla televisione italiana vent’anni … L'articolo GF Vip, Zequila e Fernana Lessa deridono Patrick Web furioso è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

