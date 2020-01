GF Vip, scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: “Finisce male” (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è soffermato sulle polemiche che hanno investito Fernanda Lessa dopo aver apostrofato come “lesbica” l’attrice Licia Nunez. Per l’occasione è intervenuta Antonella Elia e tra le due coinquiline sono iniziate a volare parole grosse. scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa Dopo le parole della brasiliana in seguito alla nomination di mercoledì scorso, è arrivato il momento di chiarire per Fernanda Lessa e Licia Nunez. La showgirl brasiliana è stata accusata dal popolo del web di omofobia nei confronti di Licia Nunez. Il conduttore Alfonso Signorini, quindi, ha mostrato le immagini della vicenda ai concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, oltre a quelle di un confessionale di Fernanda Lessa in cui definisce la sua coinquilina “serpente.” Parole che ... Leggi la notizia su notizie

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: che frecciatine! | video Mediaset - zazoomnews : Gf Vip scontro di fuoco tra Fernanda Lessa e la Elia: Vai a c... - - #scontro #fuoco #Fernanda #Lessa #Elia: - zazoomblog : Gf Vip scontro di fuoco tra Fernanda Lessa e la Elia: Vai a c... - - #scontro #fuoco #Fernanda #Lessa #Elia: -