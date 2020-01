Genoa-Roma, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Genoa-Roma è il primo dei due posticipo della domenica della ventesima giornata di Serie A, si gioca alle 18. La squadra allenata da Fonseca ha iniziato male il 2020 con due sconfitte consecutive, ma il Genoa ha parecchi problemi e questa potrebbe essere l’occasione giusta per tornare alla vittoria: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Genoa – Roma domenica ore 18:00 La Roma ha iniziato come peggio non poteva il 2020, cancellando nel giro di 180 minuti quanto di positivo aveva fatto nell’ultimo mese del 2019. Dopo la sconfitta subita a Parma in campionato a novembre, aveva messo in fila quattro vittorie in Serie A intramezzate dall’ottimo pareggio a San Siro contro l’Inter. E conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, con tanto di sorteggio fortunato contro il Gent. Nella partita persa contro il Torino ... Leggi la notizia su ilveggente

Genoa Roma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Genoa Roma