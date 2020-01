Genoa, è iniziata la ‘vera contestazione’: striscioni, cori e insulti contro Preziosi [FOTO e VIDEO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo l’annuncio, ecco i fatti: è iniziata la ‘vera contestazione’ dei tifosi del Genoa verso il presidente Enrico Preziosi. Un lungo corteo, partito dalla Gradinata Nord e arrivato sino in via Palestro (nel pieno centro cittadino), per manifestare la propria rabbia nei confronti del numero uno rossoblu, è stato messo in atto da oltre cinquecento supporters del Grifone che si erano dati appuntamento presso il Luigi Ferraris sotto la Gradinata, cuore del tifo Genoano, con un comunicato. I tifosi, al loro arrivo in via Palestro (dove il 7 settembre 1893 venne firmato l’atto di nascita del club più antico d’Italia) hanno srotolato striscioni contro Preziosi e intonato cori di insulti tra fumogeni e torce. Via Palestro 10 Qui è nato il Genoa pic.twitter.com/CEPp100mq9 — Enrica Corti (@enrica corti) January 18, 2020 L'articolo Genoa, è iniziata la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

