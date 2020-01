Gazzetta: contro il Napoli Chiesa potrebbe giocare esterno vicino a Cutrone (Di sabato 18 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport oggi offre un ampio focus sui due protagonisti più attesi della sfida di questa sera al San Paolo tra il Napoli e la Fiorentina, Insigne e Chiesa. L’attaccante viola ha ritrovato la serenità in squadra e anche le condizioni fisiche e potrebbe giocare dal primo minuto questa sera Iachini sta pensando di proporlo non come prima punta ma come attaccante chiamato a girare intorno a Cutrone. Intanto Iachini si prepara ad affrontare gli azzurri con le dovute contromisure Il tecnico della Fiorentina infatti ha preparato la gara immaginando che la squadra di Gattuso attaccherà lasciando spazi alle ripartenze della Fiorentina: uno scenario perfetto proprio per Chiesa che vuole il primo gol in carriera al Napoli nella sfida ad Insigne che ha risvolti anche in chiave nazionale. L'articolo Gazzetta: contro il Napoli Chiesa potrebbe giocare esterno vicino a Cutrone ... Leggi la notizia su ilnapolista

