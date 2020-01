Gattuso: “Pensavo che eravamo usciti dalla crisi, ma non ho visto nulla di quello che abbiamo provato” (Di domenica 19 gennaio 2020) Deluso ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato la sconfitta subita contro la Fiorentina. “In questo momento abbiamo fatto male, bisogna assumersi le responsabilità e capire cosa stiamo facendo, siamo sprofondati questa sera. È una prestazione imbarazzante e il primo colpevole è l’allenatore. Pensavo che eravamo usciti un po’ dalla crisi e invece abbiamo fatto più di un passo indietro. Senza rabbia agonistica, a livello qualitativo poca roba, per un allenatore è difficile dare una spiegazione. Non ho visto nulla di quello che abbiamo provato, c’è tanto da lavorare non solo a livello fisico ma anche di testa, è vero che il San Paolo non ci aiuta ma siamo dei privilegiati a fare questo lavoro qua e dobbiamo assumerci la responsabilità» L'articolo Gattuso: “Pensavo che eravamo usciti dalla crisi, ma non ho ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Gattuso: “Pensavo che eravamo usciti dalla crisi, ma non ho visto nulla di quello che abbiamo provato” Alla Rai «… - milanista81 : RT @HCE__: Squadra piatta, 1 contro 5 ci facciamo puntare, non ha funzionato nulla, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, sono rimas… - EnzoBucchioni : RT @RadioSportiva: ??? @EnzoBucchioni: '#Gattuso? Pensavo che in fase di trattativa avesse chiesto la pacificazione tra squadra e dirigenza,… -