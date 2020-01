Gattuso: «Non tutti hanno capito in che situazione sta il Napoli, basta puzza sotto il naso» (Di domenica 19 gennaio 2020) Conferenza stampa di Gattuso dopo Napoli-Fiorentina 0-2 «La squadra ha deciso di andare in ritiro, è stata una decisione loro. Ero straconvinto che oggi potessimo fare una grandissima partita. Prestazione imbarazzante, il primo responsabile è il sottoscritto. Stasera grande confusione a livello sia tecnico sia tattico, squadra piatta. La mancanza di veleno, di voglia, vedere sistematicamente uno o due giocatori che ci saltavano. Focalizzarsi non solo sul gioco ma sul veleno, sull’essere squadra. Una squadra che non ha reagito. Ho visto una squadra difficile». «Dobbiamo essere bravi a mettere da parte gli alibi, dimenticare tutto quello che è successo, è inutile andare alla ricerca dei tifosi, delle multe che non sono state levate, oggi dobbiamo capire come uscire da questa situazione, stiamo scherzando col fuoco, non tutti lo hanno capito. In campo anche se avevo problemi con ... Leggi la notizia su ilnapolista

