Gattuso non cerca alibi: “squadra imbarazzante, abbiamo toccato il fondo. Chiediamo scusa ai tifosi” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Una prestazione imbarazzante, siamo una squadra senza anima e malata. Stiamo toccando il fondo e dobbiamo capire a cosa stiamo andando incontro”. Così Rino Gattuso, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta pesante contro la Fiorentina al San Paolo. “Oggi dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi e alla città”, ha aggiunto. “Nelle ultime partire le prestazioni erano state migliori, oggi siamo stati inguardabili“, ha rincarato la dose Gattuso. Sulla difficoltà a giocare in casa, questa era la quarta sconfitta consecutiva, Gattuso ha detto: “Non dobbiamo pensare al San Paolo, siamo dei privilegiati e non dobbiamo cercare alibi. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, il primo sono io. Ma così non si può continuare. Non ha funzionato nulla, dobbiamo sviluppare il gioco in modo diverso. Ci sono da rivedere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

