“Fuori dalla Casa”. GF Vip, è uscita durante la diretta: chi è la prima concorrente eliminata (Di sabato 18 gennaio 2020) La quarta puntata del Grande Fratello Vip 4 si è conclusa con le lacrime di un uomo e un castello di polemiche da espugnare. I concorrenti che hanno animato la puntata non sono pochi: si può dire che in casa il nervosismo regna da sovrano quasi da inizio edizione e questo non fa che innescare un circolo vizioso di litigi e sfuriate improvvise. Tra Andrea Denver in lacrime e Licia Nunez innervosita nei confronti di Imma Battaglia, anche Antonella Elia e Fernanda Lessa c’hanno messo del loro. Ma cosa sarà successo? Vediamolo insieme e cogliamo l’occasione per parlare anche delle eliminazioni. A quanto pare in casa molti concorrenti hanno idee diverse tra loro per quanto riguarda il tema dell’omosessualità. Che vi siano punti di vista differenti è sempre un bene, perchè è proprio questo l’aspetto che fa crescere il confronto e la ‘comunità’; il problema ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

