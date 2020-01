Freeform al TCA: trailer di Motherland Fort Salem, ordinato Last Summer (Di sabato 18 gennaio 2020) Se non conosci a chi ti rivolgi sei destinato a sparire, il Presidente Freeform è netto “Se i canali broadcaster non comprendono a quale pubblico si rivolgono sono destinati a scomparire” questo è “l’anatema” lanciato da Tom Ascheim presidente di Freeform, canale cable di Disney che sulla definizione del proprio pubblico ha costruito le sue Fortune. Saltando dal familiare ABC Family a Freeform il canale ha iniziato a rivolgersi con ancora più forza ai millennials e soprattutto alla generazione Z gli spettatori più numerosi e voraci “cercano chiarezza e soprattutto eccellenza e proprio il loro standard ci ha aiutato a definire la nostra strategia di brand. In quest’era di peak tv se non sai ai chi ti stai rivolgendo o per quale ragione stai realizzando qualcosa, sei destinato a scomparire” ha ribadito durante l’incontro del TCA winter ... Leggi la notizia su dituttounpop

