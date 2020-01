Francia, manifestanti tentano il blitz nel teatro dove c’è Macron. Il via libera da un tweet: «Sarà una serata movimentata» (Di sabato 18 gennaio 2020) Una trentina di manifestanti hanno tentato ieri sera di entrare in un teatro parigino in cui Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte stavano assistendo a uno spettacolo. Il tentativo è stato respinto dalla polizia. Macron e la consorte sono stati messi in sicurezza, poi sono potuti rientrare nella sala per assistere alla fine della piece teatrale. Lo riferisce la radio France Info. Macron e Brigitte stavano assistendo al teatro della Bouffe du Nord alla rappresentazione de ‘La Mouche’. Secondo quanto si è appreso, un uomo che si trovava anch’egli in sala ha postato sui social network una foto della coppia presidenziale in platea invitando i militanti ad intervenire fuori dal teatro: «Qualcosa si sta preparando, la serata sarà movimentata», ha scritto su Twitter. Si tratterebbe, secondo France Info, di Taha Bouhafs, un cosiddetto ‘giornalista ... Leggi la notizia su open.online

Francia - manifestanti in piazza contro la riforma delle pensioni : scontri con la polizia. E il corteo urla : “Révolution” : Lacrimogeni e scontri tra polizia e manifestanti durante il 36esimo giorno di sciopero per la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. In centinaia di migliaia hanno sfilato in decine di città. A Parigi hanno fatto la loro ricomparsa di black bloc, che a fine corteo si sono a lungo scontrati con la polizia. Almeno venti i feriti, tra cui molti poliziotti e 24 fermi. Oltre al corteo di Parigi, iniziato nel primo ...

Francia - nuovi scontri tra manifestanti e polizia : Non si placano le proteste in Francia causate dal disegno di legge sulla riforma delle pensioni presentata dal dimissionario ministro Jean-Paul Delevoye e portata avanti negli ultimi giorni dal sostituto Laurent Pietraszewski. Nonostante l’avvicendamento a capo del ministero, la proposta di legge non ha subito alcuna alterazione, anche a causa dell’importanza che ricopre nei piani politici del primo ministro Edouard Philippe e del ...

