Francia, manifestanti tentano blitz in teatro dove si trovano Macron e Brigitte (Di sabato 18 gennaio 2020) Francia, manifestanti tentano blitz in teatro dove si trovano Macron e Brigitte. Paura per il presidente Il presidente francese Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte si trovavano in un teatro di Parigi, ieri sera, quando una trentina di manifestanti hanno tentato un blitz per entrare nell’edificio. Il tentativo è stato respinto dalla polizia. Macron e Brigitte stavano assistendo al teatro della Bouffe du Nord alla rappresentazione de ‘La Mouche’. Per alcuni minuti, Macron e Brigitte sono stati messi in sicurezza, poi sono rientrati per assistere alla fine della rappresentazione. Secondo France Info, un uomo che si trovava nella sala ha postato sui social network una foto della coppia presidenziale in platea invitando i militanti ad intervenire fuori dal teatro: “Qualcosa si sta preparando, la serata sarà movimentata”, ha scritto su Twitter. Si ... Leggi la notizia su tpi

