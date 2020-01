Francia, lo sciopero contro la riforma delle pensioni fa chiudere il Louvre: “Qui per il suo valore simbolico”. Turisti furiosi: “Vergognatevi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Costretto a chiudere i battenti a causa degli scioperi. Il Louvre, il museo simbolo di Parigi, nella giornata di venerdì ha dovuto chiudere al pubblico dopo che una sessantina di persone hanno bloccato gli ingressi per protestare contro la riforma delle pensioni. “Siamo qui per il suo valore simbolico – hanno spiegato dall’indersindacale Cgt, la sigla che da alcune settimane guida la protesta – “È nel cuore della Piramide del Louvre, infatti, che il presidente della Repubblica Emmanuel Macron scelse di consacrare la sua investitura”. “I turisti con noi!”, hanno scandito i manifestanti, mentre alcuni di loro hanno risposto furiosi: “Vergognatevi!”. Rabbia e amarezza tra i visitatori in fila che speravano di poter entrare nella piramide che custodisce capolavori come La Gioconda o Amore e Psiche. In molti hanno insultato e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

