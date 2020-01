Francia, cade una stella. Il ristorante del mito declassato da Michelin (Di sabato 18 gennaio 2020) Andrea Cuomo Il locale più noto del Paese, che fu del grande chef Paul Bocuse, perde il massimo riconoscimento Immaginate un Nobel senza Nobel. Ipotizzate un premio Strega in cui si brindi al vincitore con un vermouth. Poi pensate al Bocuse d'Or, quello che è considerato il campionato del mondo della cucina, e quindi, con una lieve rotazione mentale, memorizzate il concetto che il ristorante omonimo, quello che porta il nome di uno dei guru della grande gastronomia francese e mondiale del Novecento, non è più il top. Una specie di controsenso. Eppure per i curatori della Guida Michelin, coloro che disegnano i destini dei cuochi di mezzo mondo, non c'è blasone che tenga. Il ristorante Paul Bocuse, a Collonges au-Mont-d'Or, dalle parti di Lione, capitale francese del bien manger, nell'edizione francese 2020 che sarà presentata tra pochi giorni non avrà più tre stelle, bensì ... Leggi la notizia su ilgiornale

