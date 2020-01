Francesco Gabbani: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesco Gabbani: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni Francesco Gabbani torna a dare l’assalto al Festival di Sanremo. Sarà uno dei contendenti della 70a edizione, che si svolgerà nella città dei fiori dal 4 all’8 Febbraio. Il cantautore apuano (è nato a Carrara il 9 Settembre 1982) porterà sul palco l’inedito Viceversa, che darà il nome anche al suo prossimo album, in uscita a San Valentino. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Francesco Gabbani: il ritorno a Sanremo Dici Francesco Gabbani e la mente corre inevitabilmente a Occidentali’s Karma, il brano con cui vinse il Festival nel 2017 e rappresentò l’Italia (6° classificato e vincitore del Premio della Sala Stampa) all’Eurovision Song Contest. Il gorilla che balla sulle note della sua canzone rimane una delle cose che più sono rimaste impresse ... Leggi la notizia su termometropolitico

