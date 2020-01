Francesca Sofia Novello: età, altezza, peso, fidanzato (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Sofia Novello è una modella italiana, influencer e valletta del Festival di Sanremo 2020. Conosciuta anche come la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca è diplomata al liceo Scientifico di Arese ma già in giovanissima età (quando aveva circa 16 anni) ha iniziato a posare per alcuni book fotografici che ben presto la porteranno poi intraprendere la carriera di modella, soprattutto quella di modella di lingerie. Oggi è una influencer molto apprezzata, che vanta collaborazioni importanti con diversi marchi e brand. Anche soprannominata la “Brooke Shields italiana” per via degli occhi verdi, i capelli scuri e le lentiggini sulle guance che ricordano molto la star ai tempi di Laguna Blu, Francesca Sofia Novello è anche una ex ‘ombrellina’. Proprio sulle piste del MotoGp ha incontrato Valentino Rossi, con cui si è subito creata una forte intesa anche se a lungo tenuta ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

MattiaMauri : RT @segnanti: Tavullia, 2020. Valentino Rossi fa shopping con la fidanzata Francesca Sofia Novello. #fotografiesegnanti #Sanremo2020 #17gen… - SimiBunny : RT @segnanti: Tavullia, 2020. Valentino Rossi fa shopping con la fidanzata Francesca Sofia Novello. #fotografiesegnanti #Sanremo2020 #17gen… - DePh3nix : RT @segnanti: Tavullia, 2020. Valentino Rossi fa shopping con la fidanzata Francesca Sofia Novello. #fotografiesegnanti #Sanremo2020 #17gen… -