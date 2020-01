Forza e Coraggio, ko a Mugnano: Matrullo regala tre punti al Carotenuto (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna Forza e Coraggio convincente, e che ha giocato senza timori di alcun genere contro un avversario ostico, blocca sul pari a reti bianche per circa 80′ il G. Carotenuto prima di uscire sconfitta di misura dal campo di Mugnano del Cardinale grazie ad una rete di Matrullo all’82’. I ragazzi di mister Liccardi, pur battuti, hanno disputato forse la miglior gara stagionale dando pochissimi sbocchi offensivi agli avversari e cedendo sull’unica palla che è riuscita a superare la linea difensiva giallorossa. Il primo tempo termina a reti inviolate con i portieri quasi del tutto inoperosi e la Forza e Coraggio che tiene molto bene il campo non concedendo spazi ai temibili attaccanti del Carotenuto. La buona prestazione di Caruso e compagni nella prima frazione è testimoniata dai quattro gialli a referto per i padroni di casa. Nella ... Leggi la notizia su anteprima24

