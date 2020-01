Fortuna Düsseldorf-Werder Brema: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Allo stadio Merkur Spielarena di Düsseldorf, alle 15:30 di sabato 18 gennaio, andrà in scena Fortuna Düsseldorf-Werder Brema. Il match sarà valevole per la 18sima giornata di Bundesliga e sarà uno scontro importante per le due squadre, rispettivamente terzultima e penultima in Bundeliga. Il Fortuna Düsseldorf attualmente occupa la posizione 16 in classifica (che vale i playout di retrocessione) con 15 punti e proviene dalla vittoria in casa contro l’Union Berlino per 2-1. Il Werder Brema, invece, occupa la posizione immediatamente successiva, in piena zona retrocessione a 14 punti. Nell’ultima partita giocata, peraltro, ha perso in trasferta contro il Colonia per 1-0. La classifica aggiornata della Bundesliga Le statistiche dello scontro salvezza La storia recente fra le due squadre è decisamente equilibrata: nelle ultime sette partite fra le due compagini ... Leggi la notizia su termometropolitico

TLG_Duesseldorf : Repost • unasolaelabandieradelsalento Sempre pronto a difendere questi colori,sempre pronto a lottare... grazie Tab… - TLG_Duesseldorf : ANDREA TA-BA-NELLI ANDREA TA-BA-NELLI ANDREA TA-BA-NELLI buona fortuna @taba90 ???????? #lecce #uslecce #serieA… - chalcio : #Amichevoli, buona la prima del nuovo anno per il Basilea: i rossoblù superano 3-2 il Fortuna Düsseldorf… -