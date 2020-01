Forte spinta dallo Sblocca-cantieri. L’Italia sta tornando a crescere. Parla Agostillo (M5S): “Effetti positivi del decreto. Smentito chi diceva che avrebbe paralizzato i lavori” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Le filippiche contro lo Sblocca-cantieri le ricordiamo bene: in tanti profetizzarono la paralisi dei lavori”. I numeri, invece, raccontano un’altra storia, ricorda il senatore, Agostino Santillo, capogruppo in commissione Lavori pubblici. I dati del Cresme Parlano chiaro: gare per lavori e concessioni aumentate del 39%, sfiorando i 40 miliardi di euro, nel 2019. è l’effetto dello Sblocca-cantieri? “è l’effetto di una serie di misure tutte mirate all’incremento di nuovi cantieri in giro per L’Italia, di cui lo Sblocca-cantieri è stato la punta dell’iceberg. Già in manovra 2019 Sbloccammo gli avanzi di gestione per i comuni e stanziammo 400 milioni per i centri più piccoli. Poi nel Dl Crescita è arrivata la cosiddetta norma “Fraccaro” con 500 milioni per gli edifici pubblici, a fianco appunto allo Sblocca-cantieri. Che ha snellito gli iter per le gare semplificandoli”. Eppure in tanti ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

