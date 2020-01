Forte scossa di Terremoto in provincia di Cosenza Papasidero (Di sabato 18 gennaio 2020) Forte scossa di Terremoto in provincia di Cosenza magnitudo 3,3 nella città di Papasidero Un Terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 2 km NW Papasidero (CS), il 18-01-2020 14:12:06 (UTC) 18-01-2020 15:12:06 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 39.88, 15.89 ad una profondità di 272 km. Il Terremoto è … L'articolo Forte scossa di Terremoto in provincia di Cosenza Papasidero proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

