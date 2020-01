Fisco:Lorenzin (Pd), ‘su taglio cuneo facciamo fatti non propaganda’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Con il taglio al cuneo fiscale presentato oggi dal ministro Gualtieri, il Pd aumenta concretamente il reddito dei lavoratori, tagliando le tasse sul lavoro ed estendendo la platea degli aventi diritto, da 11 milioni a 16 milioni di beneficiari, e portando da 80″¬ a 100″¬ il bonus per i redditi di fascia più bassa (da 8mila a 28mila). Avanti così con i fatti, e non con la propaganda”. Lo afferma Beatrice Lorenzin, deputata del Pd. L'articolo Fisco:Lorenzin (Pd), ‘su taglio cuneo facciamo fatti non propaganda’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

