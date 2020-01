Fiorello stempera la polemica sull’amico Amadeus : “Sono bello e so stare un passo indietro” (Di sabato 18 gennaio 2020) Ci pensa Fiorello a provare a stemperare la polemica che ha investito Amadeus per la frase pronunciata in conferenza stampa durante la presentazione di Francesca Sofia Novello, che “è bellissima e sa stare un passo indietro” rispetto al compagno Valentino Rossi. “Anch’io sono bellissimo e so stare un passo indietro” scrive Fiorello in una foto in cui posa alle spalle del pupazzo di Vincenzo Mollica, personaggio cult di “Viva RaiPlay”. Leggi la notizia su fanpage

