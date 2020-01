Fiorello in ansia per Sanremo si ricarica con sua moglie sulla neve (Foto) (Di sabato 18 gennaio 2020) Tutti attendono Fiorello al Festival di Sanremo, è tra le scelte migliore che Amadeus potesse fare e c’è da scommettere che lui non deluderà pubblico e amico ma intanto è in ansia (Foto). Questa l’emozione che ha riferito Fiorello e immaginiamo che sulla neve con sua moglie Susanna sia andato per trovate tutta la carica necessaria. Sport e baci, tante risate e la vacanza in montagna è il massimo. E’ la rivista Oggi a pubblicare le Foto della coppia mentre scia ma anche mentre Fiorello si esercita con le sue improvvisazioni tra la folla che non smette di osservarlo e chiede una Foto con lui. Ovvia l’ansia se pensiamo che Amadeus non desidera sapere cosà farà Fiorello sul palco dell’Ariston, ha campo libero, si fida completamente di lui, potrà entrare e uscire quando vuole. A calmare la sua ansia ci pensa la moglie. Susanna Biondo da 24 è la donna che lo ama e lo sostiene, è lei la sua ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

SanremoNews : 70° Festival di Sanremo: Amadeus mette in piazza tutta l’ansia dell’amico Fiorello “Non so ancora cosa farò?” (Vide… - PepCurrado : @Fiorello @tg2rai @TizianoFerro Fiore ormai non ne esci più ahha ANSIA ANSIA ANSIA - Alessandra19RM : @Raiofficialnews @Fiorello @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay Mamma mia @Fiorello 5 serate !!!?????? Altro che ansia !!! Ce fai morì ?????? -