Finito lo sciopero del tifo, Alvino annuncia: "I gruppi delle curve saranno al San Paolo martedì"

Dopo l'imbarazzante prestazione del Napoli questa sera contro la Fiorentina gli ultras della curva B hanno deciso di sospendere lo sciopero messo in atto contro il regolamento d'uso dello stadio e tornare al San Paolo per sostenere la squadra in questo momento così difficile. Lo ha annunciato su Twitter Carlo Alvino I gruppi organizzati delle curve molto probabilmente martedì saranno allo stadio cercando con un atteggiamento corretto di tifare e salvare il salvabile. — Carlo Alvino (@CarloAlvino) January 18, 2020

