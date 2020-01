FIFA Ultimate Team incorona i Protagonisti, primo team Headliners disponibile (Di sabato 18 gennaio 2020) Con FIFA Ultimate team c'è poco da star tranquilli. La modalità di gioco di FIFA 20, il titolo calcistico marchiato Electronic Arts, non smette mai di aggiornarsi, infarcendo il roster di carte disponibili con proposte sempre nuove. D'altronde è proprio così che, nel corso degli anni, è riuscita a costruirsi una fama divenuta ormai straripante. Ed è così che, progressivamente, ha allargato le fila della community di appassionati che giornalmente fanno il loro ingresso sui campi verdi del gioco. Ebbene dopo l'evento dedicato ai TOTY, il team of the Year, che ha regalato a FIFA Ultimate team una squadra dell'anno come sempre parecchio golosa, è giunto il momento di cambiare pagina. Tutto cambia affinché nulla cambi, ed è sostanzialmente questo ciò che accade ogni giorno nella modalità di FIFA 20. Novità a profusione vengono rilasciate a cadenza regolare, in modo da stuzzicare ... Leggi la notizia su optimaitalia

