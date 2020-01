Fernanda Lessa deride Patrick alle spalle e scatena l’ira del web (Di sabato 18 gennaio 2020) Fernanda Lessa è stata bacchettata per essersi riferita a Licia Nunez dicendo “quella lesbica“ e ieri sera ne ha combinata un’altra. Poco prima della diretta sono entrati in casa anche gli ex gieffini Patrick Rey Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. La Lessa mentre parlava con Michele Cucuzza ha preso in giro Patrick per la sua giacca “troppo stretta”. “Sembra che ha il giacchino di quando era magro e ora non può permettersi di prenderne un altro”. Anche in questo caso si è sollevato un polverone sul web. Su Twitter la modella è stata duramente criticata dagli spettatori del Grande Fratello Vip. Ho come l’impressione che appena finirà in nomination, Fernanda dovrà prepararsi a salutare la casa del GF Vip. prendere in giro Patrick per una giacca stretta manco alle elementari quando i bambini si commentano i grembiuli #gfvip — # ... Leggi la notizia su bitchyf

trash_italiano : Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip - GrandeFratello : Fernanda Lessa è finita nella bufera per le parole usate nei confronti di Licia Nunez: ecco cosa è successo. #GFVIP - Ginni2018 : RT @Tristan__esdpv: + Volano scintille in diretta tra Antonella Elia e Fernanda Lessa + ???? #GFVIP -