Federica Nargi Instagram, “stravolgente” nel costume sgambatissimo: sbuca dalla cabina, «Imbarazzante» (Di sabato 18 gennaio 2020) Si palesa agli occhi dei followers come una scultura Federica Nargi nell’ultimo scatto condiviso su Instagram. Un’immagine fresca e solare che mette subito il buon umore e fa sognare l’estate. E con essa riaffiorare l’incubo prova costume. Prova superata a pieni voti dall’ex velina mora, impeccabile in ogni centimetro di pelle. Deliziando i fan con la nuova collezione di costumi disegnata da lei e Alessandro Matri, la showgirl romana fornisce delle meravigliose visioni ‘fuori stagione’. Ed eccola sbucare in modo sorprendente da una cabina, sfoggiando tutto il suo splendore. Federica Nargi Instagram, la nuova linea di costumi entusiasma e ‘svilisce’ Gambe lunghissime enfatizzate dal costume super sgambato, pelle ambrata e fascino smisurato. La Nargi colora le giornate invernali, lasciando i followers su Instagram senza parole. Lo aveva fatto già qualche giorno fa nello ... Leggi la notizia su urbanpost

