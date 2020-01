Famiglia, per la ministra Bonetti (Italia Viva) le adozioni gay non sono in programma (Di sabato 18 gennaio 2020) La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (Italia Viva) a Rimini ha risposto sulla possibilità che il governo porti avanti leggi come la possibilità di adozione per le coppie gay: «Come ministro per la Famiglia accoglierò eventuali percorsi che il Parlamento decide di mettere in campo. Oggi questi percorsi non sono in pista. sono argomenti che vanno a toccare la definizione di umanità della nostra società e se il Parlamento deciderà di affrontarli, mi auguro che venga fatto lontano da qualsiasi forma ideologica». «In questo momento il nostro Paese – ha aggiunto la ministra – ha bisogno di riconciliarsi certamente riguardo ad alcune posizioni polarizzanti». Quanto a una legge contro l’omotransfobia, ha continuato, «la maggioranza l’ha messa in campo», e «come ministro per le Pari opportunità e la Famiglia sarò accanto al percorso ... Leggi la notizia su open.online

