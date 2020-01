Fabiana Pastorino, Miss Italia Curvy 2016, il Deepnude ha violato la sua intimità (Di sabato 18 gennaio 2020) Fabiana Pastorino diventa vittima del Deepnude e questa storia le sconvolge la vita in maniera molo negativa Fabiana Pastorino, Miss Italia Curvy 2016 è finita vittima del fenomeno del Deepnude. In pratica, è stato costruito con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, un video in cui la bella 21 enne posa nuda ma in realtà non ha mai girato scene del genere. E’ stata ospite in una trasMissione di Raiuno ed ha raccontato la sua storia e come questo tipo di episodio le ha cambiato la vita in senso negativo. Infatti, si è sentita come violentata e ha voluto raccontare a tutti quello che è accaduto. L’influencer di Genova, che è originaria della Puglia, ovvero di Maruggio in provincia di Taranto, vuole raccontare questo brutto fenomeno. Il Deepnude può essere fatto anche semplicemente con ‘applicazione che spoglia le donne che hanno delle foto, creando un nudo ... Leggi la notizia su kontrokultura

