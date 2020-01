Evento meteo estremo: ecco l'ANTICICLONE da record (Di sabato 18 gennaio 2020) L'inverno 2019-2020, almeno per il momento, non passerà alla storia per eventi di carattere freddo. Viceversa rischia di passare alla storia per le Alte Pressioni, l'ultima delle quali sta per imporsi nel cuore del Vecchio Continente laddove si prospettano valori barici da "brividi". Se andate a spulciare autorevoli siti meteo climatici europei si parla di un Evento di portata eccezionale. Un possente promontorio anticiclonico si svilupperà nei settori orientali del Nord Atlantico, espandendosi prima lungo l'Europa occidentale poi sull'Europa centrale. Dando un'occhiata ai vari modelli matematici di previsione ci si rende conto che al suolo si raggiungeranno valori di pressione estremamente elevati. Gran parte continente europeo avrà una pressione media di 1030-1045 mbar sul livello del mare, ma alcune zone potrebbero addirittura far registrare punte di 1050 ... Leggi la notizia su meteogiornale

