Eugenio Bennato: “Ecco cosa penso di Bettino Craxi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Eugenio Bennato ad Hammamet per partecipare alle cerimonie per il ventesimo anniversario della morte di Craxi, ha parlato del suo rapporto con lo statista. Eugenio Bennato alla cerimonia di commemorazione di Bettino Craxi: “Mi ha invitato Stefania – ha raccontato il musicista all’Adnkronos – perché più volte sono venuto in Tunisia per concerti e più … L'articolo Eugenio Bennato: “Ecco cosa penso di Bettino Craxi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

TerrinoniL : Eugenio Bennato ad Hammamet: 'Sono qui per Bettino Craxi, l'ho seguito in tutte le fasi della sua vita' - rete22ottobre : Eugenio Bennato ad Hammamet: 'Sono qui per Bettino Craxi, l'ho seguito in tutte le fasi della sua vita'… - GiuseppeCarlo66 : Eugenio Bennato ad Hammamet: 'Craxi era uomo di cultura e spessore' -