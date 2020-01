Ester Ledecka nella storia degli sport invernali: vince in snowboard e sci alpino nella stessa stagione di Coppa del Mondo! (Di sabato 18 gennaio 2020) Ester Ledecka sempre più nella storia degli sport invernali. La ceca continua a timbrare record su record. Dopo essere stata la prima atleta donna nella storia delle Olimpiadi invernali capace di centrare un titolo in due diverse discipline nella stessa edizione (snowboard parallelo e sci alpino, a PyeongChang 2018), in questo 2019-2020 è riuscita anche ad essere l’unica ad imporsi nella stessa stagione nella Coppa del Mondo di snowboard e di sci alpino. La 24enne nativa di Praga aveva dato infatti spettacolo lo scorso 6 dicembre in Canada, a Lake Louise, andandosi a prendere il successo in discesa libera. Quest’oggi, tornata all’amato snowboard, si è imposta nel PGS di Rogla. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

Luca_Monta_ : ??&?? - Vi ricordate di Ester #Ledecka ????, oro in sci alpino e snowboard nella stessa edizione delle Olimpiadi? Ne… - vitasportivait : ?? #Snowboard | La statistica ?? Ester #Ledecka ???? entra nella storia degli sport invernali! ???? Con la vittoria di… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Ester Ledecka ha scelto: andrà a Bansko per la doppia discesa e poi a Rosa Khutor #FISAlpine #AlpineSkiing #17Gennaio #scia… -