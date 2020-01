Erdogan avverte l’Europa | “Se cade governo a Tripoli rischio terrorismo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il presidente turco Rece Tayyip Erdogan a poche ore dalla conferenza di Berlino sulla Libia avverte la comunità internazionale: “Se il governo a Tripoli cade, il rischio terrorismo diventa alto. Ci sarebbe terreno fertile per le faide più pericolose” “Il governo legittimo di Tripoli? Se cade, l’Europa dovrà fare i conti con il rischio terrorismo. … L'articolo Erdogan avverte l’Europa “Se cade governo a Tripoli rischio terrorismo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

