Emmanuel Macron e Brigitte, quasi linciati a teatro: "Il presidente è qui", i manifestanti tentano l'assalto (Di sabato 18 gennaio 2020) Minuti di terrore per Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Il presidente francese stava trascorrendo la serata in un teatro nella zona Nord di Parigi, il Bouffle du Nord. In sala, con lui, c'è anche un giornalista che una volta avvistato il leader di En Marche condivide la notizia su Twitter, speci Leggi la notizia su liberoquotidiano

HansDeutsch2 : RT @AlessandroCere7: ?? Tensione a #Parigi. il Presidente Emmanuel #Macron pesantemente contestato dai manifestanti lascia il teatro Bouffes… - abcdeg_k : RT @AlessandroCere7: ?? Tensione a #Parigi. il Presidente Emmanuel #Macron pesantemente contestato dai manifestanti lascia il teatro Bouffes… - SorryNs : RT @AlessandroCere7: ?? Tensione a #Parigi. il Presidente Emmanuel #Macron pesantemente contestato dai manifestanti lascia il teatro Bouffes… -