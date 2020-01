Eminem, Music to Be Murdered By è il nuovo album (Di sabato 18 gennaio 2020) Eminem lancia a sorpresa il suo nuovo album Musicale, che nessuno si aspettava. Il titolo del suo nuovo disco registrato in studio è Music to Be Murdered By ed è un lavoro artistico che prende posizione netta contro una situazione delicata: l’uso delle armi. Nella notte è arrivato a sorpresa un nuovo album di Eminem. Su Twitter l’annuncio dell’uscita di Music to Be Murdered By e del primo singolo che lancia il nuovo lavoro del rapper americano, dal titolo Darkness, ispirato da Alfred Hitchcock, grande regista. La canzone è accompagnata da un video in cui si chiede di cambiare la legge sulle armi in America, con la descrizione di una sparatoria durante un concerto. I riferimenti alla tragedia di Las Vegas del 2017, quando persero la vita 58 persone a un Festival Musicale a causa di un pazzo armato, non sono puramente casuali. Eminem non solo si chiede quando tutto ... Leggi la notizia su bigodino

